Drones causam atrasos em Guarulhos (SP) e revelam tráfico de cocaína Polícia Federal apreende droga destinada à África do Sul no Aeroporto Internacional de São Paulo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 17h45 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h45 )

Presença de drones no espaço aéreo provoca atrasos em voos no aeroporto de Guarulhos (SP)

A presença de drones não autorizados no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos causou atrasos em voos e decolagens. Durante uma operação policial, a Polícia Federal apreendeu 160 quilos de pasta base de cocaína em uma área restrita do aeroporto. A droga estava embalada em três tabletes e seria enviada para a África do Sul.

As investigações indicam que os drones foram usados para distrair a segurança enquanto o entorpecente era transportado para dentro do aeroporto. Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para ajudar na operação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e nenhum drone foi localizado. A situação no aeroporto já foi normalizada.

