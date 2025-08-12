Explosão em fábrica de explosivos na Grande Curitiba deixa dois mortos Impacto foi sentido em Curitiba e cidades próximas; buscas por desaparecidos continuam Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h39 ) twitter

Duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas após uma explosão em uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu por volta das seis horas da manhã, e equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores, estão realizando buscas entre os escombros.

Uma câmera de segurança registrou um clarão no momento da explosão. O impacto foi tão forte que foi percebido em várias cidades próximas e até em bairros distantes de Curitiba. De acordo com o Exército, a última inspeção no local foi realizada em março de 2025. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

