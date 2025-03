Facção criminosa pode estar envolvida em assassinato de jovem em São Paulo Ex-namorado de Vitória Regina se apresenta à polícia durante investigações Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h35 ) twitter

Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (6)

A polícia investiga a possível ligação de uma facção criminosa com a morte de Vitória Regina, de 17 anos, na Grande São Paulo . Gustavo dos Santos, ex-namorado da jovem, apresentou-se espontaneamente à delegacia após um pedido de prisão contra ele ter sido negado pela Justiça. Durante seu depoimento, Gustavo entrou em contradição e alegou sentir-se ameaçado.

O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata, e seu velório ocorre hoje em Cajamar, com sepultamento previsto para o mesmo dia. A jovem estava desaparecida desde o dia 26 do mês passado, após descer de um ônibus. Até agora, a polícia ouviu 14 pessoas no caso, das quais sete são consideradas investigadas.

