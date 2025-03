Governo brasileiro lança medidas para combater tráfico humano Iniciativas visam aprimorar assistência a vítimas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 09h21 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h21 ) twitter

Governo lança medidas para combater o tráfico humano nesta segunda (24)

Nos últimos dois anos, cerca de 1.500 pessoas podem ter sido vítimas de tráfico humano no Brasil, principalmente para trabalho forçado. Em resposta a essa situação alarmante, o governo brasileiro lança novas medidas nesta segunda-feira (24) para combater esse crime. O anúncio será feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Roberto Lewandowski.

O ministro apresentará três publicações que buscam melhorar as ações de assistência, identificação e encaminhamento das vítimas. Esse esforço conta com a colaboração da Agência ONU para as Migrações, reforçando a importância da cooperação internacional no enfrentamento ao tráfico humano.

