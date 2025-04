Governo de São Paulo vai investir R$ 30 bilhões em rodovias Modernização abrange mais de 22 mil km e beneficia cerca de 500 cidades Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 17h33 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h33 ) twitter

Governo de SP anuncia investimentos de R$ 30 bilhões em programa de modernização de rodovias

O governo paulista anunciou um investimento de R$ 30 bilhões para modernizar as rodovias do estado. Este plano abrange mais de 22 mil quilômetros de estradas e beneficiará aproximadamente 500 municípios, com a execução de mais de 1.500 obras.

Um dos projetos destacados é o Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, previsto para ser concluído no próximo ano. Quando finalizado, esse anel viário deverá aliviar o tráfego de veículos pesados na capital e cidades próximas.

O governador Tarcísio de Freitas ressaltou que este é o maior programa de modernização rodoviária já realizado em São Paulo, com potencial para aumentar com novos contratos.

