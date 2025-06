Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira (6) Estudantes devem confirmar dados para garantir participação no exame Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 10h46 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h46 ) twitter

Hoje é o último dia para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estudantes precisam fazer o registro exclusivamente pela plataforma do Inep

Alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas têm suas inscrições pré-preenchidas automaticamente, mas é necessário verificar e confirmar os dados para garantir a participação.

Neste ano, uma novidade é que o Enem volta a ser aceito como certificado de conclusão do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos. A taxa de inscrição é de R$ 85, com prazo de pagamento até 11 de junho.

As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. Em algumas cidades do Pará, devido à COP-30 em Belém, as provas ocorrerão três semanas depois.

