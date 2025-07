Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira (18) Candidatos devem atender critérios de nota no Enem e renda familiar Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 ) twitter

Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira (18)

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam às 23h59 desta sexta-feira e devem ser feitas gratuitamente no portal do Ministério da Educação.

Para participar, os candidatos precisam ter realizado pelo menos uma edição do Enem desde 2010, obtendo no mínimo 450 pontos, além de possuir renda familiar de até três salários mínimos.

O Fies financia a graduação de estudantes no ensino superior e oferece mais de 74 mil vagas em todo o país neste segundo semestre. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 29 de julho.

