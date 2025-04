Inscritos do CadÚnico ocupam quase 60% das vagas de emprego abertas em fevereiro Dados mostram inclusão de cidadãos de baixa renda no mercado de trabalho Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h47 ) twitter

Em fevereiro, mais da metade das vagas de empregos formais geradas no Brasil foram ocupadas por trabalhadores inscritos no CadÚnico.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), quase 60% dos mais de 431 mil empregos formais criados eram destinados a essas pessoas, com mais de 67% deles sendo beneficiários do Bolsa Família.

