INSS antecipa pagamentos de aposentadorias e pensões para milhões de beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipou os pagamentos de cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas que receberiam na próxima semana. Os depósitos começaram na quinta-feira (6) e continuam na sexta-feira (7).

Os segurados com cartão de benefício com finais 8, 9 e 0 que recebem até um salário mínimo terão o valor disponível na quinta-feira. Aqueles que recebem acima desse valor terão os depósitos efetuados para cartões com números finais 3, 4, 5, 8, 9 e 0.

