Julgamentos de casos de feminicídio no Brasil crescem 225% em quatro anos Período também registrou crescimento nos pedidos de medida protetiva Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 11h59 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h59 ) twitter

Julgamentos de feminicídio crescem 225% em quatro anos

Nos últimos quatro anos, o Brasil registrou um aumento de 225% nos julgamentos de feminicídio, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. Em 2024, mais de 10.900 casos foram julgados. Além disso, as medidas protetivas também cresceram significativamente, com quase 600 mil concessões no último ano. O tempo médio para a concessão dessas medidas reduziu-se de 16 dias em 2020 para cinco dias em 2024.

