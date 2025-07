Lei sancionada por Lula amplia acesso à CNH para pessoas com baixa renda Uso de multas financiará habilitação gratuita para cidadãos de baixa renda Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h55 ) twitter

Nova lei amplia acesso à carteira de habilitação para pessoas de baixa renda

O presidente Lula sancionou uma lei que facilita a obtenção gratuita da carteira de habilitação para pessoas de baixa renda.

A legislação permite que recursos arrecadados com multas de trânsito sejam utilizados para custear todas as etapas do processo de habilitação, incluindo exames e aulas.

Para se qualificar ao benefício, é necessário ter mais de 18 anos, estar inscrito no CadÚnico e possuir renda familiar per capita de até R$ 706 mensais. A adesão ao programa depende dos estados, que decidirão pela implementação em suas regiões.

A nova lei entrará em vigor em 12 de agosto.

