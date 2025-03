Lula inicia visita oficial ao Japão com autoridades brasileiras Encontro com imperador e acordos comerciais estão na agenda Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 09h20 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente Lula e autoridades chegam ao Japão para visita oficial

O presidente Lula chegou a Tóquio, no Japão, acompanhado pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Durante a visita, Lula será recebido pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako, além de se reunir com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

A agenda no Japão inclui a assinatura de novos acordos comerciais e a participação em um evento com empresários japoneses e brasileiros. Lula permanecerá no país até quinta-feira (27), quando partirá para Hanói, no Vietnã, para compromissos oficiais por dois dias. O retorno ao Brasil está planejado para o sábado (29).

Assista em vídeo - Presidente Lula e autoridades chegam ao Japão para visita oficial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!