Lula veta aumento de deputados federais e projeto volta ao Congresso Proposta rejeitada aumentaria número de parlamentares de 513 para 531 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 10h53 (Atualizado em 17/07/2025 - 10h53 )

Lula veta aumento do número de deputados federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a proposta do Congresso de aumentar de 513 para 531 o número de deputados federais.

O governo justificou que a medida geraria despesas sem previsão no orçamento. O veto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. A proposta se baseava no crescimento populacional apontado pelo censo de 2022.

Como alternativa, o Supremo Tribunal Federal sugeriu redistribuir as vagas existentes entre os estados. Agora, cabe ao Congresso decidir se mantém ou derruba o veto presidencial.

