Mercados globais reagem negativamente a medidas tarifárias entre China e EUA

Bolsas de valores do mundo todo caem após China anunciar retaliação às tarifas americanas

As bolsas de valores em todo o mundo registraram quedas após a China anunciar uma retaliação em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. No mercado asiático, as ações caíram até 2,5% durante o fechamento do pregão. Na Europa, o índice britânico teve a maior queda desde março de 2020, enquanto nos Estados Unidos o índice Dow Jones caiu mais de mil pontos logo na abertura do dia.

Este movimento no mercado financeiro global ocorre após o anúncio do presidente Donald Trump sobre a imposição de tarifas de 10% em produtos importados pela China. Em retaliação, a China estabeleceu tarifas de 34% sobre produtos americanos. O presidente dos Estados Unidos comentou que a China tomou uma ação que não deveria ter feito, refletindo a tensão crescente entre as duas potências econômicas.

