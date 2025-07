Metade dos brasileiros desconhece educação financeira, aponta Febraban Estudo revela que um terço da população não consegue poupar por falta de renda Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 06h23 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h23 ) twitter

Pesquisa da Febraban mostra que metade dos brasileiros sabe pouco sobre educação financeira

Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indica que mais de 50% dos brasileiros reconhecem ter conhecimento limitado sobre educação financeira. O estudo revela que 40% dos entrevistados entendem pouco sobre o tema, enquanto 15% afirmam não ter entendimento algum.

Apesar disso, a maioria dos brasileiros se preocupa com suas finanças, com 55% monitorando de perto suas despesas diárias. O uso de crédito é uma prática comum, com 66% dos participantes utilizando algum tipo de cartão de crédito. Em contrapartida, um terço dos brasileiros enfrenta dificuldades para poupar devido à falta de renda.

O levantamento também destaca que 39% dos brasileiros estão endividados, e quase 25% deles acreditam que suas dívidas aumentarão até o final do ano.

Assista ao vídeo - Pesquisa da Febraban mostra que metade dos brasileiros sabe pouco sobre educação financeira

