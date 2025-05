Ministério da Saúde libera R$ 100 milhões para síndromes respiratórias em crianças Verbas serão aplicadas devido ao aumento de casos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h57 ) twitter

Ministério da Saúde libera R$ 100 milhões para reforçar atendimento a doenças respiratórias

O Ministério da Saúde disponibilizou R$ 100 milhões para melhorar o atendimento a crianças com síndromes respiratórias agudas graves. Estados, municípios e o Distrito Federal podem acessar esses recursos mediante declaração de emergência devido ao aumento dos casos.

A medida se concentra em bebês e crianças até dois anos, em resposta ao crescimento das infecções pelo vírus sincicial respiratório.

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul do Brasil são as mais afetadas, o que justifica a alocação dos recursos para essas áreas.

