Ministra Marina Silva deixa comissão no Senado após desentendimento
27/05/2025 - 18h04

Marina Silva abandona comissão no Senado após discussão com parlamentares

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, retirou-se de uma reunião da Comissão de Infraestrutura no Senado após um conflito com o senador Plínio Valério. O incidente aconteceu quando o senador declarou que a ministra não era digna de respeito e se negou a pedir desculpas, o que levou Marina Silva a se sentir desrespeitada e a sair do encontro.

Durante a sessão, Marina Silva exigiu um pedido de desculpas do senador, afirmando que sua presença ali era como ministra e que merecia respeito no exercício de sua função. O senador, por sua vez, manteve sua posição e não se desculpou, o que culminou na decisão da ministra de deixar a comissão.

