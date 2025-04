Oposição protocola pedido de CPI para investigar fraudes no INSS Base governista tenta impedir CPI para não interferir em investigações da Polícia Federal Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h10 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oposição protocola pedido de CPI para investigar fraudes no INSS

A oposição na Câmara dos Deputados conseguiu apoio suficiente para protocolar um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante uma reunião com líderes, o presidente da Câmara, Hugo Motta, comprometeu-se a analisar a proposta, mas observou que existem outros doze pedidos de CPIs pendentes desde a gestão de Arthur Lira.

A base governista posiciona-se contra a instalação da CPI, argumentando que ela poderia atrapalhar as investigações em curso pela Polícia Federal. O governo está focado no ressarcimento aos aposentados afetados pelas fraudes, com prejuízos estimados em cerca de R$ 6,3 bilhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aguarda orientações da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União para definir como será realizado esse ressarcimento.

Assista em vídeo - Oposição protocola pedido de CPI para investigar fraudes no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!