Polícia desmantela quadrilha de roubos a condomínios de luxo em SP
17 suspeitos presos em operação na capital paulista e região metropolitana
Uma operação da polícia de São Paulo resultou na prisão de 17 suspeitos envolvidos em roubos a condomínios de luxo na capital e em cinco cidades da região metropolitana. As investigações tiveram início em maio após um assalto a um condomínio de alto padrão no centro de São Paulo.
De acordo com a polícia, o grupo criminoso utilizava métodos avançados para realizar os crimes. Na ação que desencadeou as investigações, os assaltantes entraram no condomínio usando veículos semelhantes aos dos moradores, com placas clonadas. Eles dominaram os funcionários e cortaram os cabos de internet, impedindo o funcionamento do sistema de segurança do local. A quadrilha é suspeita de ter cometido outros três crimes nos últimos meses.
