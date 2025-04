Polícia Federal desmantela esquema de tráfico internacional em veleiros Operação acontece em cinco estados e foca em quadrilha da Baixada Santista Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h15 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h15 ) twitter

Quadrilha que traficava drogas para África e Europa é alvo de operação da Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal revelou um esquema de tráfico de drogas que utilizava veleiros para enviar entorpecentes à Europa e África. A ação resultou na prisão de pelo menos 23 pessoas e no cumprimento de mandados em cinco estados, com foco na Baixada Santista, São Paulo.

A operação conta com a participação de aproximadamente 350 policiais federais e militares. Entre os bens apreendidos estão carros de luxo e embarcações. A quadrilha utilizava pequenos barcos para transportar drogas do litoral ao mar, onde veleiros e pesqueiros maiores realizavam a travessia oceânica. O grupo é acusado de enviar oito toneladas de cocaína entre julho de 2022 e novembro de 2023, utilizando comunicação via satélite em alto mar.

