Polícia Federal desmantela quadrilha de falsificação de cigarros no Rio Operação resultou em prisões e bloqueio de bens dos investigados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF prende 12 suspeitos de integrar quadrilha que falsificava e comercializava cigarros

A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro doze suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida na falsificação e comercialização ilegal de cigarros. A investigação revelou que a organização criminosa utilizava mão de obra estrangeira em condições análogas à escravidão para fabricar os produtos ilegais.

Foram emitidos vinte e um mandados de prisão pela Justiça, incluindo um contra Adilson Oliveira Coutinho Filho, apontado como líder do grupo criminoso. Adilson é considerado um dos principais nomes da nova cúpula do jogo do bicho na região. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de cinquenta milhões de reais em bens dos investigados.

Um policial rodoviário federal também foi afastado das suas funções por suspeita de escoltar as cargas ilegais da quadrilha. A operação visa desmantelar a estrutura criminosa e interromper suas atividades ilícitas no estado.

Assista em vídeo - PF prende 12 suspeitos de integrar quadrilha que falsificava e comercializava cigarros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!