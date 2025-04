Polícia Federal e FBI desmantelam esquema de pirâmide financeira internacional Operação apreendeu bens de luxo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 18h11 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h11 ) twitter

Polícia Federal e FBI realizam operação contra esquema de pirâmide financeira

A Polícia Federal, em parceria com o FBI, realizou uma operação no Rio de Janeiro para desmantelar um esquema internacional de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. Os suspeitos atraíam investidores com promessas de altos rendimentos, arrecadando cerca de R$ 1,6 bilhão em um ano e meio.

Durante a operação, agentes apreenderam carros de luxo, relógios e dinheiro. Douver Torres Braga foi identificado como o principal articulador do esquema; ele já havia sido preso na Suíça pela Interpol. A polícia continua a busca por outros envolvidos no esquema que prejudicou aproximadamente 100 mil investidores globalmente. A defesa de Braga não foi localizada para comentar o caso.

