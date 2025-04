Polícia investiga atropelamento fatal de policial aposentado em shopping Crime em São Paulo teria sido motivado por vingança Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 17h42 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga morte de policial aposentado atropelado em estacionamento de shopping em SP

A polícia está investigando o atropelamento e morte de Abel Silva Siqueira, um policial aposentado de 58 anos, ocorrido no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por vingança. Imagens capturadas pelo sistema de segurança mostram Abel atravessando a rua do estacionamento quando é atingido por um carro preto. O motorista faz a volta, atinge Abel novamente e foge.

O veículo está registrado no nome do pai de um jovem morto por Abel durante uma discussão de trânsito no ano anterior. As digitais do irmão desse jovem foram encontradas pela perícia no volante do carro. A Justiça decretou a prisão temporária dos dois suspeitos, mas eles ainda não foram localizados pela polícia.

Assista em vídeo - Polícia investiga morte de policial aposentado atropelado em estacionamento de shopping em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!