Polícia investiga desabamento de casarão que deixou um morto no Rio

Polícia vai investigar desabamento de casarão no Rio de Janeiro

Na tarde de quinta-feira, um casarão no centro do Rio de Janeiro desabou, resultando na morte de um homem que estava em um carro atingido pelos escombros. Outra pessoa foi ferida e levada ao hospital. O local continua com restrições de trânsito enquanto equipes de limpeza removem os destroços, e a Defesa Civil planeja demolir a parte restante do sobrado. As causas do desmoronamento estão sob investigação.

