Policiais são indiciados por envolvimento em morte de delator em Guarulhos (SP) Corregedoria concluiu investigação sobre execução de Vinícius Gritzbach no aeroporto Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 17h42 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h42 )

Corregedoria da polícia de SP indicia 17 envolvidos na execução do empresário Vinícius Gritzbach

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo finalizou o inquérito sobre a participação de agentes na escolta ilegal e morte de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. 17 policiais foram indiciados, com acusações que variam de organização criminosa a falsidade ideológica e prevaricação. O crime ocorreu em novembro do ano passado, quando Gritzbach foi morto a tiros de fuzil ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Durante a execução, um motorista de aplicativo foi atingido por uma bala perdida e faleceu. Vinícius Gritzbach havia firmado um acordo com o Ministério Público para delatar membros do crime organizado e policiais envolvidos em atividades criminosas.

