Policial civil morre em ataque no Rio de Janeiro Esposa da vítima escapou ilesa após emboscada de criminosos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h43 )

Policial morre após ter carro atacado por criminosos no Rio de Janeiro

Um policial civil da tropa de elite morreu após seu carro ser atacado por criminosos na Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A esposa dele, uma juíza, estava em outro veículo blindado e conseguiu escapar ilesa. O casal retornava da casa da mãe do policial em carros separados quando foram surpreendidos por um veículo bloqueando a pista com três criminosos.

A juíza conseguiu manobrar seu carro em marcha à ré para fugir, embora seu veículo também tenha sido atingido por tiros. João Pedro Marquini, o policial alvejado, foi atingido por pelo menos cinco tiros e não resistiu aos ferimentos. Até agora, os suspeitos não foram identificados.

