Portugal e Espanha têm energia restabelecida após apagão Blecaute causou cinco mortes; investigações continuam Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h16 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portugal e Espanha têm fornecimento de energia restabelecido para a maior parte da população

A energia elétrica foi restabelecida para a maioria dos moradores de Portugal e Espanha após um apagão sem precedentes que afetou cerca de 60 milhões de pessoas. O blecaute resultou em cinco mortes e diversos acidentes domésticos. Em Valência, uma mulher morreu devido a uma falha em seu aparelho de oxigênio.

Apesar do retorno da eletricidade, ambos os países ainda enfrentam desafios em diferentes setores. As autoridades continuam investigando as causas do apagão, considerando todas as possibilidades segundo o governo espanhol.

Assista em vídeo - Portugal e Espanha têm fornecimento de energia restabelecido para a maior parte da população

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!