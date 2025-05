Prazo para regularizar título de eleitor termina na segunda-feira (19) Mais de cinco milhões de eleitores podem ter título cancelado se não regularizarem situação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h17 ) twitter

Mais de cinco milhões de pessoas têm até segunda (19) para evitar cancelamento de título de eleitor

A Justiça Eleitoral alerta que o prazo para eleitores regularizarem o título termina na próxima segunda-feira (19). Aproximadamente cinco milhões de eleitores poderão ter o título cancelado. A regularização é necessária para quem não participou e não justificou a ausência nas três últimas eleições.

Para evitar o cancelamento, o processo de regularização pode ser feito de forma presencial nos cartórios eleitorais, através do site da Justiça Eleitoral ou via aplicativo e-título. A suspensão do título impede o eleitor de votar, assumir cargos públicos e obter documentos como passaporte e CPF.

