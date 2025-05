Profissionais interessados já podem se inscrever em nova etapa do Mais Mais Médicos Mais de 3.100 vagas estão disponíveis em cidades das cinco regiões brasileiras Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h15 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h15 ) twitter

Começam as inscrições para profissionais interessados em atuar no programa Mais Médicos

A partir desta segunda-feira, médicos interessados em participar do programa Mais Médicos podem se inscrever através do site maismédicos.saúde.gov.br. Estão disponíveis mais de 3.100 vagas em mais de 1.600 municípios nas cinco regiões do país.

Podem se candidatar médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado por aqui. Profissionais brasileiros formados no exterior e estrangeiros habilitados para atuar fora do Brasil também podem se inscrever. As inscrições terminam nesta quinta-feira.

