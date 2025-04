Programa Celular Seguro começa a emitir alertas em celulares furtados, roubados ou perdidos Mensagens automáticas são enviadas ao inserir novo chip em aparelhos com restrição ativada Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 17h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h33 ) twitter

O Programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça, iniciou a emissão de alertas para celulares furtados, roubados ou perdidos. No primeiro dia de operação, foram enviados um total de 1.118 alertas, com uma média de 46 por hora. As mensagens são enviadas automaticamente quando um novo chip é inserido em um dispositivo com restrição ativada.

Os usuários que recebem esses alertas são orientados a comparecer a uma delegacia para regularizar a situação do aparelho. Caso não possuam a nota fiscal, o dispositivo deve ser devolvido.

Para aqueles que tiveram seus celulares roubados ou perdidos, o programa oferece a opção de solicitar o bloqueio através do modo recuperação no aplicativo Celular Seguro.

