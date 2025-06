Recorde de frio atinge regiões do Sul e Sudeste do Brasil Temperaturas negativas são registradas em diversas cidades do Sul e Sudeste Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h42 ) twitter

Termômetros chegam a -8ºC no Sul do Brasil

A madrugada mais recente foi marcada por temperaturas extremamente baixas no Sul e Sudeste do Brasil. Florianópolis registrou a temperatura mais baixa em 17 anos, com -1C. Na cidade de Urupema, os termômetros chegaram a -8ºC. No Paraná, 29 municípios enfrentaram as menores temperaturas do ano, com 19 deles registrando temperaturas negativas.

Em Pato Branco, a geada cobriu os gramados, enquanto em Gramado, na Serra Gaúcha, uma fonte congelou, impressionando turistas. No estado de São Paulo, a cidade de Socorro teve camadas de gelo na área rural com 4ºC. Em Bauru, carros ficaram cobertos pela geada. Na capital paulista, a média foi de 6ºC durante a madrugada.

