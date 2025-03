São Paulo avalia biometano para reduzir poluição no transporte público Prefeitura busca alternativas sustentáveis para substituir combustíveis fósseis Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 17h51 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h51 ) twitter

Prefeitura de São Paulo discute uso de combustível sustentável no transporte público

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reuniu-se com autoridades e especialistas para discutir a implementação do biometano como alternativa ao diesel no transporte público da cidade. Com cerca de oito milhões de veículos movidos a combustíveis fósseis circulando na capital, o transporte coletivo responde por 61% das emissões de poluentes.

A administração municipal já destinou R$ 6 bilhões para adquirir ônibus elétricos, com previsão de chegada de 115 novos veículos no próximo mês. A utilização do biometano nos ônibus municipais e caminhões de coleta seletiva ainda está em estudo, considerando aspectos como disponibilidade do combustível e logística de abastecimento nas garagens.

