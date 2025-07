São Paulo pode registrar tarde mais fria do ano nesta quarta-feira (2) Previsão indica frio ainda mais intenso na capital paulista Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h49 ) twitter

São Paulo pode ter tarde mais fria do ano nesta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira, São Paulo pode ter a tarde mais fria do ano, com a temperatura máxima prevista de apenas 14ºC. Este valor está abaixo do recorde de 15,8ºC registrado no dia anterior.

No Sul do país, a previsão também é de frio intenso, com possibilidade de temperaturas negativas pelo terceiro dia seguido nos três estados da região.

Segundo o Climatempo, as baixas temperaturas devem se manter até o fim de semana tanto em São Paulo quanto no Sul do Brasil.

Assista ao vídeo - São Paulo pode ter tarde mais fria do ano nesta quarta-feira (2)

