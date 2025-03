Senado aprova pena maior para violência psicológica contra mulheres com uso de inteligência artificial Projeto prevê até dois anos de prisão para crimes com tecnologia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senado aprova pena maior para violência psicológica contra mulher usando inteligência artificial

O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a punição para o crime de violência psicológica contra mulheres quando praticado utilizando inteligência artificial ou outros recursos tecnológicos que alterem imagem ou voz da vítima.

Com esse agravante, a pena pode chegar a dois anos de prisão, além de aumento no valor da multa. O projeto agora aguarda sanção do presidente Lula.

Assista em vídeo - Senado aprova pena maior para violência psicológica contra mulher usando inteligência artificial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!