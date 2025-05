Sete em cada dez brasileiros não tem renda para se alimentar adequadamente Em São Paulo, cesta básica ideal custaria R$ 432 mensais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h43 ) twitter

Sete em cada dez brasileiros não tem renda para alimentação adequada

Sete em cada dez brasileiros enfrentam dificuldades financeiras para ter uma alimentação suficiente. Em São Paulo, o valor adequado para a cesta básica seria R$ 432. Esse valor representa 21,4% da renda média do brasileiro. No entanto, mais de 10% da população vive com menos de R$432.

