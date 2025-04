Suspeito de assassinato de jovem em Cajamar (SP) enfrenta múltiplas acusações Maicol Santos é denunciado por sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MP-SP denuncia suspeito de matar Vitória Regina por quatro crimes

O Ministério Público de São Paulo denunciou Maicol Santos à Justiça como principal suspeito do assassinato da adolescente Vitória Souza, de 17 anos, ocorrido em fevereiro em Cajamar, Grande São Paulo. Ele enfrenta acusações de sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

A promotoria solicitou à Polícia Civil um novo inquérito para investigar se houve auxílio na ocultação do corpo após a descoberta de material genético de um homem não identificado no carro de Maicol. Vitória desapareceu após sair do trabalho no final de fevereiro; seu corpo foi encontrado em uma área de mata uma semana depois. Michael já conhecia a vítima e é acusado de persegui-la antes do crime. O Ministério Público também pediu a conversão da prisão dele para preventiva.

Assista em vídeo - MP-SP denuncia suspeito de matar Vitória Regina por quatro crimes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!