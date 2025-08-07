Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Suspeito de matar morador de rua e promover nazismo é preso em SP

Douglas Pereira Cavalcanti tentou fugir, mas foi capturado pela polícia

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi preso pela polícia em São Paulo, suspeito de assassinar um morador de rua em junho e fazer apologia ao nazismo. No dia 13 de junho, Douglas atacou a vítima com uma faca.

As investigações levaram os policiais até ele, que tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas nesta quinta-feira. Durante a prisão, foram apreendidos simulacros de armas de fogo, facas, porretes e materiais relacionados à ideologia nazista.

Veja também


Cerca de 50 mil agentes de segurança pública participam de uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão e medidas protetivas de urgência

Boletim JR 24H playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.