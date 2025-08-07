Suspeito de matar morador de rua e promover nazismo é preso em SP Douglas Pereira Cavalcanti tentou fugir, mas foi capturado pela polícia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h57 ) twitter

Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi preso pela polícia em São Paulo, suspeito de assassinar um morador de rua em junho e fazer apologia ao nazismo. No dia 13 de junho, Douglas atacou a vítima com uma faca.

As investigações levaram os policiais até ele, que tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas nesta quinta-feira. Durante a prisão, foram apreendidos simulacros de armas de fogo, facas, porretes e materiais relacionados à ideologia nazista.

