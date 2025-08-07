Suspeito de matar morador de rua e promover nazismo é preso em SP
Douglas Pereira Cavalcanti tentou fugir, mas foi capturado pela polícia
Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi preso pela polícia em São Paulo, suspeito de assassinar um morador de rua em junho e fazer apologia ao nazismo. No dia 13 de junho, Douglas atacou a vítima com uma faca.
As investigações levaram os policiais até ele, que tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas nesta quinta-feira. Durante a prisão, foram apreendidos simulacros de armas de fogo, facas, porretes e materiais relacionados à ideologia nazista.
