Temporal em São Paulo causa morte de taxista e deixa milhares sem energia Previsão indica mais chuva após queda de árvore centenária Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo deve ter mais um dia chuvoso nesta quinta-feira (13)

Na quarta-feira (12), um forte temporal atingiu São Paulo, resultando na morte do taxista Elton de Oliveira, de 43 anos, quando uma árvore centenária caiu sobre seu carro no centro da cidade. A tempestade causou alagamentos e quedas de energia, afetando cerca de 75 mil imóveis na Grande São Paulo. Os bombeiros foram acionados mais de 200 vezes devido às quedas de árvores durante o temporal. A previsão do tempo indica que as chuvas continuarão nesta quinta-feira (13), com possibilidade de pancadas à tarde e à noite.

Assista em vídeo - São Paulo deve ter mais um dia chuvoso nesta quinta-feira (13)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!