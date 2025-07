Terremoto de magnitude 8,8 na Rússia provoca tsunamis no Pacífico Epicentro foi na Península de Kamchatka; alertas emitidos no Japão e EUA Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h50 ) twitter

Terremoto na Rússia provoca tsunami nos EUA e Japão

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia, com epicentro na Península de Kamchatka. Este foi o tremor mais forte registrado desde 1952 no país. O abalo gerou alertas de tsunami em várias regiões do Pacífico, incluindo Japão, Havaí e Califórnia.

Na Rússia, ondas de tsunami alcançaram cinco metros, danificando construções e resultando em feridos. No Japão, sirenes foram ativadas ao longo da costa do Pacífico, levando milhares a evacuar suas residências. Apesar da gravidade inicial, os níveis de alerta no Japão foram posteriormente reduzidos.

No Havaí, a guarda costeira dos Estados Unidos emitiu ordens de evacuação devido ao risco de tsunami, mas as ondas observadas chegaram a quase dois metros, menos do que o esperado. Na Califórnia, as ondas registradas foram de até meio metro de altura.

