Três pessoas são presas em operação contra roubo de cargas no Rio Polícia apreende armas e drogas; líder do tráfico entre os detidos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 17h44 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas são presas em operação de combate ao roubo de cargas e veículos na zona norte do Rio

Durante uma operação na zona norte do Rio de Janeiro, três pessoas foram detidas por envolvimento com o roubo de cargas e veículos. Entre os presos, um gerenciava o tráfico na área, segundo informações da polícia. As forças de segurança recuperaram veículos e mercadorias roubados e encontraram um arsenal de armas e drogas escondido na comunidade.

O grupo criminoso também exigia dinheiro de moradores e comerciantes sob ameaça. Desde setembro do ano passado, as ações resultaram na prisão de quase 500 suspeitos e no bloqueio de mais de R$ 70 milhões.

Assista em vídeo - Três pessoas são presas em operação de combate ao roubo de cargas e veículos na zona norte do Rio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!