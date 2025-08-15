Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir Ucrânia
Líderes buscam cessar-fogo com participação europeia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão reunidos no Alasca para discutir o conflito na Ucrânia. Durante o voo, Trump expressou seu desejo por um cessar-fogo e afirmou que qualquer acordo deve incluir líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
No Alasca, Trump e Putin desembarcaram juntos em tom descontraído, caminhando por um tapete vermelho até o veículo que os levaria ao local da reunião. De acordo com o porta-voz do Kremlin, o encontro está previsto para durar pelo menos seis horas.
Veja também
A caminho do encontro, Trump falou aos jornalistas que deseja um cessar-fogo e que um acordo deve incluir representantes europeus
Boletim JR 24H playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!