Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir Ucrânia Líderes buscam cessar-fogo com participação europeia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h40 )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão reunidos no Alasca para discutir o conflito na Ucrânia. Durante o voo, Trump expressou seu desejo por um cessar-fogo e afirmou que qualquer acordo deve incluir líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

No Alasca, Trump e Putin desembarcaram juntos em tom descontraído, caminhando por um tapete vermelho até o veículo que os levaria ao local da reunião. De acordo com o porta-voz do Kremlin, o encontro está previsto para durar pelo menos seis horas.

A caminho do encontro, Trump falou aos jornalistas que deseja um cessar-fogo e que um acordo deve incluir representantes europeus

