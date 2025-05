Vândalos picham mural de Di Cavalcanti em São Paulo Câmeras registraram vandalismo em obra considerada patrimônio histórico na capital paulista Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h03 ) twitter

Vândalos picham mural de Di Cavalcanti em São Paulo

Câmeras de segurança capturaram o momento em que vândalos picharam o mural do artista Di Cavalcanti na fachada do Edifício Triângulo, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950, na região da Praça da Sé, em São Paulo.

As imagens mostram um homem com boné vermelho iniciando a pichação e passando o spray para outro homem com boné preto. O painel, considerado patrimônio histórico e cultural da cidade, foi pichado pela quarta vez durante a Virada Cultural.

As gravações mostram que após a troca do spray entre os homens, eles se cumprimentam ao final do ato. Segundo relatos do zelador do edifício, esse tipo de vandalismo costuma ocorrer durante eventos culturais na cidade.

Assista em vídeo - Vândalos picham mural de Di Cavalcanti em São Paulo

