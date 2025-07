Velório de Preta Gil será realizado no Theatro Municipal do Rio Cerimônia pública acontecerá das 9h às 13h na sexta-feira (23) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 10h52 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h52 ) twitter

Velório de Preta Gil será na sexta (25), no Theatro Municipal do Rio

O velório da cantora Preta Gil ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na sexta-feira (25). A cerimônia será aberta ao público e vai das 9h às13h.

Preta Gil, filha de Gilberto Gil, morreu no último domingo (20),nos Estados Unidos, onde estava em tratamento contra um câncer no intestino. A cantora tinha 50 anos e foi diagnosticada com a doença em 2023.

