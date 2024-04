Abono salarial é liberado para nascidos em fevereiro As informações estão na carteira de trabalho digital ou no portal gov.br

Uma boa notícia para trabalhadores e servidores nascidos em fevereiro. Começa a ser pago nesta sexta-feira (15) o abono salarial do PIS/Pasep. As informações estão na carteira de trabalho digital ou no portal gov.br.