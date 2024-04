Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem novo presidente e diretoria Alexandre Agra Belmonte, ministro do TST, assume a vaga deixada por Luiz Carlos Amorim Robortella

Tomou posse nessa terça-feira (19) a nova diretoria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho até 2026. O evento foi realizado na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O doutor em direito Luiz Carlos Amorim Robortella deixou a presidência da academia após dois anos. Quem assume a vaga é o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. A academia reúne cem membros em diversos estados que estudam o aperfeiçoamento da legislação trabalhista.