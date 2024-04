Adutora se rompe e ruas de Osasco, na Grande São Paulo, ficam alagadas A Sabesp informou que enviou uma equipe para fazer reparos assim que foi informada do incidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O rompimento de uma adutora fez jorrar muita água em Osasco, Grande São Paulo. O helicóptero da RECORD flagrou as ruas da região alagadas. Moradores e comerciantes passaram a manhã lidando com os transtornos criados pelo vazamento. Em nota, a Sabesp informou que enviou uma equipe para fazer reparos assim que foi informada do incidente.