Advogadas de todo o país se reúnem na quarta Conferência Nacional da Mulher Advogada em Curitiba (PR)

Começou, nesta quinta (14), no Paraná, a quarta Conferência Nacional da Mulher Advogada. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, participou do evento e defendeu a educação como forma de prevenir o feminicídio. Hoje as mulheres já são mais da metade dos advogados em atividade no país. A intenção da conferência é buscar formas de aumentar a participação feminina no mundo jurídico.