Agentes do Corpo de Bombeiros que estiverem de folga vão poder trabalhar no Samu

Começou nesta terça-feira (2), na capital paulista, a Operação Delegada, que libera agentes do Corpo de Bombeiros que estiverem de folga para trabalhar com as equipes do SAMU e também na poda e corte de árvores. Durante a cerimônia de lançamento da operação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ressaltou que a parceria com o governo do estado tem o objetivo de diminuir o tempo de resposta dos chamados do Samu, além de poder, contar com o conhecimento e a técnica dos bombeiros em relação às árvores em casos de emergência.