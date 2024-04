Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (26) Deputado do Partido Novo pede vista e adia decisão sobre prisão de Chiquinho Brazão. Navio de carga bate numa ponte em Baltimore.

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, pediu vista e adiou a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O parecer da CCJ tem como relator o deputado Darci de Matos, do PSD de Santa Catarina. Darci disse ser favorável à manutenção da prisão. Mas o deputado Gilson Marques pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Navio de carga bate numa ponte em Baltimore.