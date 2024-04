Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 horas desta quinta (4) Veja também: PF desarticula organização criminosa suspeita de atuar na produção de cocaína

Um padre católico foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma mulher, no Rio de Janeiro. O sacerdote estava na casa do pai, em Fortaleza, no Ceará. Veja também: PF desarticula organização criminosa suspeita de atuar na produção de cocaína.